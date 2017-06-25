Мутко прокомментировал идею Лебедева «дать в морду» Жиркову

22:59  25 Июня 2017
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Мутко прокомментировал идею Лебедева «дать в морду» Жиркову

Москва, 25 июня. Вице-премьер России Виталий Мутко подверг критике депутата Госдумы Игоря Лебедева за призыв «дать в морду» футболисту сборной России Юрию Жиркову.

Поводом для критики Жиркова со стороны Лебедева стало удаление опытного полузащитника в решающем матче группового этапа Кубка конфедераций против сборной Мексики.

Мутко назвал слова депутата «откровенным хамством». Вице-премьер считает, что резкие слова Лебедева — попытка поднять рейтинг. Мутко пообещал провести с парламентарием беседу.

Ранее определились полуфинальные пары Кубка конфедераций в России.  

Автор: Сергей Свазовский
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