Медики рассказали, чем отказ от секса грозит телу человека

В Избранное

Москва, 25 июня. Отказ от секса может стать катализатором серьезных заболеваний у женщин. К такому выводу пришла международная группа ученых.

Отмечается, что половое воздержание — частая причина «женских» заболеваний. В частности, повышается риск гинекологических заболеваний, болезненных менструаций.

Головные боли и боли в суставах служат сигналом того, что воздержание от секса не идет организму на пользу.

Ранее ученые назвали продукт, способствующий долголетию человека.