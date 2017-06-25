Медики рассказали, чем отказ от секса грозит телу человека

22:47  25 Июня 2017
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Медики рассказали, чем отказ от секса грозит телу человека

Москва, 25 июня. Отказ от секса может стать катализатором серьезных заболеваний у женщин. К такому выводу пришла международная группа ученых.

Отмечается, что половое воздержание — частая причина «женских» заболеваний. В частности, повышается риск гинекологических заболеваний, болезненных менструаций.

Головные боли и боли в суставах служат сигналом того, что воздержание от секса не идет организму на пользу.

Медики рассказали, чем отказ от секса грозит телу человека

Ранее ученые назвали продукт, способствующий долголетию человека.

Автор: Сергей Свазовский
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