Сирия: Дамаск предостерег Израиль от агрессии на Голанских высотах

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Дамаск, 25 июня. Сирийские власти возложили на Израиль ответственность за последствия обстрелов в районе Голанских высот. Об этом сообщили представители Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.

«На Израиль ложится вся ответственность за эти опасные действия, под каким бы предлогом они не совершались», — отметили в Дамаске.

Напомним, ранее стало известно о том, что Военно-воздушные силы Израиля атаковали позиции правительственной армии Сирии в районе провинции Эль-Кунейтра. В результате инцидента пострадали пять сирийских военнослужащих.