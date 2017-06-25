Сирия: SDF освободили от ИГИЛ деревню Аль-Фарик и квартал Кедисейе в Ракке
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Дамаск, 25 июня. Вооруженное формирование коалиции сирийские демократические силы освободило от сил «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) деревню Аль-Фарик и квартал Кедисейе на севере провинции Ракка. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.
Отмечается, что это уже шестая деревня, освобожденная SDF.
Ранее сообщалось об ударе ВКС РФ по позициям ИГИЛ* на дороге к Дейр эз-Зору.
* Организация запрещена на территории РФ.