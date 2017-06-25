Jaguar Land Rover разрабатывает «молодежную» версию Defender

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Лондон, 25 июня. Британская автомобилестроительная компания Jaguar Land Rover планирует выпустить новую версию внедорожника Defender.

Согласно предварительным данным, речь идет об автомобиле, который будет ориентирован на молодежную аудиторию. Как отметили инженеры компании, новый внедорожник будет напоминать Range Rover и Discovery, а также станет самой продвинутой моделью.

Напомним, ранее стало известно о том, что группа Jaguar Land Rover потратит около 25 миллионов долларов на разработку автопилота.