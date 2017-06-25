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Эр-Рияд, 25 июня. Назначение принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда наследным принцем Саудовской Аравии будет способствовать нормализации положения в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал эксперт ТАСС, директор Центра стратегических исследований «Истишария» в Бейруте Имад Ризк.

Ризк отметил, что кронпринц обладает мощным влиянием на политические процессы в Саудовской Аравии. Деловые круги королевства его поддерживают.

По мнению эксперта, именно наследный принц в наибольшей степени выражает реформаторскую ветвь политики Эр-Рияда. Важно и то, что Аль Сауду явно симпатизирует Вашингтон.

Ранее сообщалось о депортации 25 тысяч верблюдов и овец из Саудовской Аравии в Катар.