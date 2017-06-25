Сирия заявила о новой атаке Израиля на Голанских высотах

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Дамаск, 25 июня. Военное командование Сирийской Арабской Республики заявило о новой атаке ВВС Израиля на Голанских высотах провинции Кунейтра в Сирии. В заявлении командования, сообщается, что «Израиль возобновил агрессию и атаковал одну из наших позиций».

Сирия также сообщили об «успешном отражении масштабной атаки террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе города Аль-Баас в окрестностях Кунейтры».

Следует отметить, что Голанские высоты являются территорией Сирии, аннексированной Израилем в одностороннем порядке.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВВС Израиля сирийские правительственные войска лишились БМП.

По сообщению военно-дипломатического источника в Минобороны России, ВВС Израиля нанесли в субботу удар по бронетехнике боевиков «Джебхат ан-Нусры», а не по технике войск Башара Асада. Как сообщил источник, израильские войска нанесли удар по месту, откуда велся обстрел, в результате чего были уничтожены два танка и крупнокалиберный пулемет террористов. Источник также подчеркнул, что это не первая попытка боевиков спровоцировать столкновение израильских и сирийских правительственных войск в этом районе.