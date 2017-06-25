Украинские националисты забросали яйцами Савченко

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Киев, 25 июня. Украинские националисты забросали яйцами депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко в Николаеве.

Инцидент произошел на площади Николая Леонтовича. Согласно предварительным данным, группа радикалов, в которую входили представители организации «Правый сектор»* (запрещена в России), обвинила Савченко в работе на российские спецслужбы.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинский парламентарий Надежда Савченко показала неприличный жест председателю правительства Украины Владимиру Гройсману.

* Организация запрещена на территории РФ.