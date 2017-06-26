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Сирия, 26 июня. Израильские истребители нанесли второй удар по позициям САА в Кунейтре. Теракт во время встречи высокопоставленных эмиров в Ираке. Союзники САА окружают ИГ* на юге Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводили бомбардировки укрепрайонов ИГ в районе города Ас-Сухна на востоке Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли танк в районе Джобар в Восточной Гуте Дамаска; потерпели поражение в боях с исламистами у города Аль-Джанабра к северу от Хамы; заняли ряд территорий к северо-востоку от города Итрия в провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): лишилось вышек связи SyriaTel, расположенных вдоль трассы Итрия — Ракка; в результате боев с NDF****** потеряло три своих отряда восточнее поля Арак в провинции Хомс; обстреляло из минометов населенный пункт Аль-Масудия к востоку от Хомса; напало на позиции САА сразу в нескольких частях Дейр эз-Зора; подверглось атаке смертника в городе Аль-Каим на западе Ирака; сожгло одного из «детенышей халифата» в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела бои с курдами в районе города Дарат Изза к северо-западу от Алеппо; отбила нападение «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: вела бои с ИГ на окраинах лагеря для палестинских беженцев Аль-Ярмук к югу от Дамаска; понесла потери в живой силе на юго-западе провинции Даръа; утратила захваченные накануне здания в городе Аль-Баас на севере Кунейтры.

Курды: вели бои с ИГ в районах Ракки и в близлежащих населенных пунктах; подверглись двум нападениям смертников ИГ в Ракке.

Провинция Дамаск

Продолжились столкновения между исламистами и союзными Сирийской арабской армии (САА) отрядами в районе Джобар. Информагентство Al Masdar News сообщает, что проасадовские подразделения предприняли несколько попыток атак укрепрайонов формирования «Файлак Ар-Рахман». В ответ на это боевики группировки открыли огонь по опорным пунктам ополченцев-шиитов из артиллерийских установок и минометов. В ходе боев был уничтожен танк правительственной армии.

Сирийские ВВС провели серию бомбардировок позиций боевиков, сообщал информационный портал Damascus Now. О потерях со стороны исламистов не сообщалось.

Разворачивались бои между радикалами объединения «Тахрир Аш-Шам» и отрядами «Исламского государства»* на окраинах лагеря для палестинских беженцев Аль-Ярмук, расположенного к югу от столицы. Об этом сообщал Twitter-канал (ahmadalissa).

Провинция Алеппо

В северо-западной части Алеппо после недолгого затишья вновь вспыхнули столкновения между бойцами Сирийской демократической армии**** (SDF) и Отрядами народной самообороны (YPG) с одной стороны и боевиками Сирийской свободной армии (ССА), которых в регионе поддерживают турецкие войска, с другой. Информационный портал SOHR передавал, что основные сражения прошли в районе города Дарат Изза, находящегося под контролем «свободной армии».

Проправительственные войска продолжили окружать отряды «Исламского государства» в южной части провинции. Как сообщал Twitter-канал (AllyOfTruth), в ходе боев союзники САА, продвигаясь вдоль трассы Итрия — Ракка, заняли вышки связи SyriaTel.

Согласно данным агентства новостей SOHR, сирийская авиация между тем проводила бомбардировки позиций радикалов вооруженной оппозиции к юго-западу от столицы провинции в районе населенных пунктов Хан Туман и Халаса.

Провинция Хомс

Продолжилось вооруженное противостояние на востоке региона между организацией «Лива Аль-Кудс» и Национальными силами обороны (NDF) и боевиками «Исламского государства». Новостное агентство Al Masdar News передавало, что при поддержке со стороны ВКС РФ проправительственные отряды еще немного приблизились к ключевому городу Ас-Сухна. Союзники правительственных войск уничтожили два военных пикапа и три отряда ИГИЛ восточнее месторождений Арака. Об этом сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Стремясь сдержать наступление союзников сирийской армии, террористы ИГИЛ обстреляли из минометов населенный пункт Аль-Масудия, в результате чего были убиты несколько местных жителей.

Провинция Дейр эз-Зор

Произошли нападения террористов «Исламского государства» сразу в нескольких частях Дейр эз-Зора. Атаке ИГ подверглись передовые линии правительственных войск в квартале Аль-Багилия, близ деревни Айяш и в районе холма Барук. В ходе ожесточенных сражений налеты ИГ были отражены, однако, не без потерь со стороны Сирийской арабской армии (САА). В свою очередь ИГ лишилось двух военных автомобилей и пулеметной установки, также было нейтрализовано порядка 20 боевиков ИГ.

ВВС Сирии в течение дня совершили несколько авианалетов на укрепленные пункты террористов недалеко от деревень Аль-Мухасан и Вади Тарда, а также в кварталах Аль-Хамидия, Аль-Синаа, Хувейка, Аль-Арфи и Аль-Рашидия, передавал военный источник в Twitter (C_Military1). Информации о нанесенном радикалам уроне до сих пор не поступало.

Кроме того, террористы вновь обстреливали жилые районы Аль-Кусур и Аль-Джура административного центра провинции, что привело к гибели мирных жителей, сообщал местный информационный портал DeirEzzor 24.

Провинция Даръа

В минувшие сутки возобновились сражения на юго-западе провинции Даръа. Радикалы организации «Исламского государства» «Джейш Халид ибн Аль-Валид» пытались штурмовать опорные пункты исламистов «свободной армии» вблизи населенного пункта Хейт и Джилин, однако потерпели поражение. Новостной портал FSA Platform, подконтрольный вооруженной оппозиции, заявлял, что отряды ССА уничтожили военную технику противника и ликвидировали около 20 террористов ИГИЛ. В результате боев также понесла потери в живой силе коалиция «Тахрир Аш-Шам».

На южных окраинах административного центра региона продолжилось противостояние между проасадовскими подразделениями «Хезболлы» и поддерживаемыми Соединенными Штатами Америки боевиками ССА. Основные военные действия фиксировались в районе Даръа Аль-Балад. Сирийские военные самолеты интенсифицировали удары по фортификационным сооружениям исламистов недалеко от населенных пунктов Аль-Ядуда, Наима и Гараз. Об этом сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF) продолжила наступление в Ракке в рамках финальной фазы операции «Гнев Евфрата». Террористы ИГ оказывают ожесточенное сопротивление. Так, накануне было совершено два нападения смертников ИГ на военные штабы курдских отрядов в районах Джазара и Аль-Идхара. О потерях курдов все еще не сообщалось. Согласно данным информагентства Al Masdar News, в столице региона на данный момент остаются как минимум две тысячи террористов.

Во второй половине дня бои между отрядами «Исламского государства» и курдами отмечались в районе Ракки Аль-Кадисия, а также вблизи населенного пункта Хамрат Насера, расположенного к востоку от административного центра провинции, сообщал информационный портал Just Paste It. Информация о потерях радикалов ИГ не оглашалась.

Провинция Хама

К северу от Хамы активизировались военные действия между исламистами формирования «Ахрар Аш-Шам» и проасадовскими силами. Основные сражения отмечались у города Аль-Джанабра, где радикалы захватили ряд территорий, освобожденных днем ранее, передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (IvanSidorenko1).

Во второй половине дня бойцы шиитского ополчения попытались вновь занять опорные пункты боевиков, тем не менее атака союзников САА был отбита, сообщал Twitter-канал (AllyOfTruth). Данных о потерях сторон не предоставлялось.

В восточной части провинции подразделения САА во главе с элитными войсками «Тигров» при поддержке ополченцев-шиитов заняли ряд территорий к северо-востоку от города Итрия, оказавшись в 20 километрах от позиций Национальных Сил обороны (NDF), дислоцирующихся на западе Ракки. Таким образом, правительственные войска и их союзники близки к тому, чтобы полностью окружить боевиков ИГ на Ханассерских равнинах.

Провинция Кунейтра

На севере провинции в городе Аль-Баас радикалам «Тахрир Аш-Шам» удалось захватить несколько зданий в городе. Тем не менее в ходе жестоких боев с подразделениями Национальных сил обороны (NDF) исламисты были вынуждены отступить на исходные позиции. Информагентство Al Masdar News передавало, что союзники САА нейтрализовали по меньшей мере 20 боевиков вооруженной оппозиции, а также уничтожили несколько единиц военной техники.

Официальный представитель израильских сил обороны (IDF) в сети Twitter (IDFSpokesperson) утверждал, что правительственные войска провели очередной обстрел в районе Голанских высот. Тем не менее данная информация подтверждена не была.

Во второй половине дня израильские истребители вновь нанесли удар по позициям правительственных войск, после чего радикалы «Тахрир Аш-Шам» предприняли очередную попытку штурма позиций САА. Атака антиправительственной коалиции была отбита.

Ирак

На западе Ирака в городе Аль-Каим произошел теракт. По сообщениям информационного портала Iraqi Security, неизвестный террорист-смертник активировал на себе «пояс шахида» в разгар встречи высокопоставленных эмиров «Исламского государства». Ни одно формирование так и не взяло на себя ответственность за организацию террористического акта. Никаких сведений о потерях ИГ до сих пор не поступало.

Вновь были зафиксированы стычки в Западном Мосуле. В районе Старый город несколько солдат вооруженных сил Ирака подорвались на мине, установленной радикалами ИГ.

В провинции Салах Эд-Дин в населенном пункте Мутабайдж террористы «Исламского государства» сожгли одного из так называемых «детенышей халифата», после того как подросток отказался убивать свою семью. Напомним, террористы ИГ вербуют детей, начиная с пятилетнего возраста, и либо отправляют их на передовую, либо используют для осуществления атак смертников.

* Организация запрещена на территории РФ.