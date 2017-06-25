Сирия новости 25 июня 22.30: ВВС Израиля вновь ударили по САА, ИГ казнило мирных жителей в Ираке

22:30  25 Июня 2017
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ВВС Израиля вновь ударили по САА

Сирия, 25 июня. ВВС Израиля нанесли авиаудар по опорным пунктам САА в районе Голанских высот. Террористы ИГ* казнили семь мирных жителей в провинции Киркук в Ираке. В Хомсе погиб один из командиров САА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потеряли одного из командиров САА в боях с ИГ на востоке провинции Хомс; лишились БМП в результате авиаудара израильских ВВС; подверглись атаке со стороны «Тахрир Аш-Шам» в городе Аль-Баас на севере провинции Кунейтра.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в окрестностях населенного пункта Джилин на юго-западе Даръа.

«Джейш Аль-Ислам»*****: взорвала укрепленные пункты САА вблизи населенного пункта Хош Давахира в Восточной Гуте Дамаска.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): казнило семь мирных жителей в провинции Киркук в Ираке; организовало атаку смертника в квартале Мосула Баб Аль-Байда; потеряло 30 боевиков и завод по производству взрывчатых веществ в результате удара ВВС Ирака в провинции Аль-Анбар.

Курды: ведут бои с террористами ИГ в квартале Романия в Ракке.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по населенному пункту Букрус в восточной части провинции Дейр эз-Зор.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

Боевики группировки «Джейш Аль-Ислам» взорвали укрепленные пункты Сирийской арабской армии (САА) вблизи населенного пункта Хош Давахира в Восточной Гуте Дамаска, передает военный источник, подконтрольный вооруженной оппозиции, на своей странице в сети Twitter (QalaatAlMudiq). Никаких сведений о потерях со стороны правительственных сил на данный момент не поступало.

Территории района Восточной Гуты входят в одну из зон снижения напряженности, утвержденных в ходе переговоров между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, проведенных в Казахстане при посредничестве представителей РФ. Тем не менее радикалы антиправительственных формирований регулярно нарушали режим прекращения огня, ведя междоусобную борьбу на северо-западе Дамаска, что приводило к гибели большого количества мирных жителей. Сирийские войска были вынуждены вмешаться в конфликт.

Провинция Хомс

Карта военных действий — Хомс

Командир 18-й танковой дивизии Сирийской арабской армии (САА) генерал Фуаад Хаддур погиб в бою с террористами «Исламского государства»* в районе газового поля Арак на востоке провинции Хомс. Столкновения между отрядами боевиков и подразделениями Национальных сил обороны****** (NDF) к востоку от месторождений Арака продолжаются до сих пор. Значительную поддержку союзникам сирийской армии оказывают ВКС РФ. Ранее при помощи российских военных самолетов проасадовские войска уничтожили два военных пикапа и три отряда ИГИЛ. Об этом сообщал информационный портал, подконтрольный NDF.

Провинция Дейр эз-Зор

Карта военных действий — Дейр эз-Зор

Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, нанесла авиаудары по населенному пункту Букрус, расположенному в восточной части Дейр эз-Зора. В результате бомбардировки пострадали семь мирных жителей. Необходимо напомнить о том, что коалиционная авиация ежедневно совершает воздушные атаки опорных пунктов радикалов «Исламского государства» в провинциях Дейр эз-Зор и Ракка. Однако под авиаударами военных самолетов коалиции гибнут не только террористы «Исламского государства», но и местное население регионов.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Продолжаются бои между радикалами Сирийской свободной армии (ССА) и террористами формирования ИГИЛ «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в окрестностях населенного пункта Джилин. Об этом сообщает информационный портал News Front 24. Ранее также поступала информация о продолжительных столкновениях сторон вблизи города Хейт, в ходе которых были уничтожены около 20 радикалов «Исламского государства», а также десять боевиков коалиции «Тахрир Аш-Шам», выступающей в провинции Даръа на стороне «свободной армии».

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека передает, что в данный момент происходят ожесточенные сражения между силами Сирийской демократической армии**** (SDF) и радикалами «Исламского государства» в квартале Романия. Курдские формирования SDF пытаются отбить у террористов ИГ часть военной базы 17-й дивизии, расположенной на севере административного центра провинции, тогда как бойцы YPG замыкают кольцо окружения на южных окраинах Ракки.

Провинция Кунейтра

Карта военных действий — Кунейтра

Израильские военные самолеты вновь нанесли удар по опорным пунктам подразделений Сирийской арабской армии (САА) в районе Голанских высот, в результате чего пострадали пятеро военнослужащих армии Башара Асада, а также была выведена из строя БМП САА. Согласно сообщениям местных источников ливанского информационного агентства Al Masdar News, атаке подверглись укрепрайоны сирийских войск вблизи старого дома правительства в городе Аль-Баас. Известно, что постройка используется в качестве полевого госпиталя для больных и раненых военнослужащих.

После второго авиаудара израильских ВВС боевики антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, совершили еще одно нападение на позиции САА. По словам военного источника AMN, интенсивные столкновения все еще продолжаются в районах населенных пунктов Аль-Самдания и Аль-Гарбия, однако радикалам пока не удалось преуспеть на данном направлении. Тем не менее информационный портал FSA Platform, подконтрольный вооруженной оппозиции, утверждает, что «свободная армия» захватила ряд зданий города Аль-Баас, убив при этом десятки бойцов сирийской армии. Данная информация подтверждена не была.

Ирак

Местный источник информагентства Al Sumaria News передает, что боевики ИГ убили семь мирных жителей в провинции Киркук. Шариатский суд ИГ приговорил семью мирных жителей к публичной смертной казни по обвинению в сотрудничестве с иракскими вооруженными силами.

11 служащих федеральной полиции Ирака были убиты в результате атаки террориста-смертника «Исламского государства» в квартале Баб Аль-Байда в городе Мосул. Об этом сообщает информационное агентство ИГИЛ «Аль-Амак».

Между тем иракские ВВС нанесли серию авиаударов по укрепленным пунктам террористов ИГ в провинции Аль-Анбар, вследствие чего были ликвидированы порядка 30 боевиков, а также завод по производству взрывчатых веществ ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Алексей Громов
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