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Сирия, 25 июня. ВВС Израиля нанесли авиаудар по опорным пунктам САА в районе Голанских высот. Террористы ИГ* казнили семь мирных жителей в провинции Киркук в Ираке. В Хомсе погиб один из командиров САА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потеряли одного из командиров САА в боях с ИГ на востоке провинции Хомс; лишились БМП в результате авиаудара израильских ВВС; подверглись атаке со стороны «Тахрир Аш-Шам» в городе Аль-Баас на севере провинции Кунейтра.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в окрестностях населенного пункта Джилин на юго-западе Даръа.

«Джейш Аль-Ислам»*****: взорвала укрепленные пункты САА вблизи населенного пункта Хош Давахира в Восточной Гуте Дамаска.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): казнило семь мирных жителей в провинции Киркук в Ираке; организовало атаку смертника в квартале Мосула Баб Аль-Байда; потеряло 30 боевиков и завод по производству взрывчатых веществ в результате удара ВВС Ирака в провинции Аль-Анбар.

Курды: ведут бои с террористами ИГ в квартале Романия в Ракке.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по населенному пункту Букрус в восточной части провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Дамаск

Боевики группировки «Джейш Аль-Ислам» взорвали укрепленные пункты Сирийской арабской армии (САА) вблизи населенного пункта Хош Давахира в Восточной Гуте Дамаска, передает военный источник, подконтрольный вооруженной оппозиции, на своей странице в сети Twitter (QalaatAlMudiq). Никаких сведений о потерях со стороны правительственных сил на данный момент не поступало.

Территории района Восточной Гуты входят в одну из зон снижения напряженности, утвержденных в ходе переговоров между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, проведенных в Казахстане при посредничестве представителей РФ. Тем не менее радикалы антиправительственных формирований регулярно нарушали режим прекращения огня, ведя междоусобную борьбу на северо-западе Дамаска, что приводило к гибели большого количества мирных жителей. Сирийские войска были вынуждены вмешаться в конфликт.

Провинция Хомс

Командир 18-й танковой дивизии Сирийской арабской армии (САА) генерал Фуаад Хаддур погиб в бою с террористами «Исламского государства»* в районе газового поля Арак на востоке провинции Хомс. Столкновения между отрядами боевиков и подразделениями Национальных сил обороны****** (NDF) к востоку от месторождений Арака продолжаются до сих пор. Значительную поддержку союзникам сирийской армии оказывают ВКС РФ. Ранее при помощи российских военных самолетов проасадовские войска уничтожили два военных пикапа и три отряда ИГИЛ. Об этом сообщал информационный портал, подконтрольный NDF.

Провинция Дейр эз-Зор

Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, нанесла авиаудары по населенному пункту Букрус, расположенному в восточной части Дейр эз-Зора. В результате бомбардировки пострадали семь мирных жителей. Необходимо напомнить о том, что коалиционная авиация ежедневно совершает воздушные атаки опорных пунктов радикалов «Исламского государства» в провинциях Дейр эз-Зор и Ракка. Однако под авиаударами военных самолетов коалиции гибнут не только террористы «Исламского государства», но и местное население регионов.

Провинция Даръа

Продолжаются бои между радикалами Сирийской свободной армии (ССА) и террористами формирования ИГИЛ «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в окрестностях населенного пункта Джилин. Об этом сообщает информационный портал News Front 24. Ранее также поступала информация о продолжительных столкновениях сторон вблизи города Хейт, в ходе которых были уничтожены около 20 радикалов «Исламского государства», а также десять боевиков коалиции «Тахрир Аш-Шам», выступающей в провинции Даръа на стороне «свободной армии».

Провинция Ракка

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека передает, что в данный момент происходят ожесточенные сражения между силами Сирийской демократической армии**** (SDF) и радикалами «Исламского государства» в квартале Романия. Курдские формирования SDF пытаются отбить у террористов ИГ часть военной базы 17-й дивизии, расположенной на севере административного центра провинции, тогда как бойцы YPG замыкают кольцо окружения на южных окраинах Ракки.

Провинция Кунейтра

Израильские военные самолеты вновь нанесли удар по опорным пунктам подразделений Сирийской арабской армии (САА) в районе Голанских высот, в результате чего пострадали пятеро военнослужащих армии Башара Асада, а также была выведена из строя БМП САА. Согласно сообщениям местных источников ливанского информационного агентства Al Masdar News, атаке подверглись укрепрайоны сирийских войск вблизи старого дома правительства в городе Аль-Баас. Известно, что постройка используется в качестве полевого госпиталя для больных и раненых военнослужащих.

После второго авиаудара израильских ВВС боевики антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, совершили еще одно нападение на позиции САА. По словам военного источника AMN, интенсивные столкновения все еще продолжаются в районах населенных пунктов Аль-Самдания и Аль-Гарбия, однако радикалам пока не удалось преуспеть на данном направлении. Тем не менее информационный портал FSA Platform, подконтрольный вооруженной оппозиции, утверждает, что «свободная армия» захватила ряд зданий города Аль-Баас, убив при этом десятки бойцов сирийской армии. Данная информация подтверждена не была.

Ирак

Местный источник информагентства Al Sumaria News передает, что боевики ИГ убили семь мирных жителей в провинции Киркук. Шариатский суд ИГ приговорил семью мирных жителей к публичной смертной казни по обвинению в сотрудничестве с иракскими вооруженными силами.

11 служащих федеральной полиции Ирака были убиты в результате атаки террориста-смертника «Исламского государства» в квартале Баб Аль-Байда в городе Мосул. Об этом сообщает информационное агентство ИГИЛ «Аль-Амак».

Между тем иракские ВВС нанесли серию авиаударов по укрепленным пунктам террористов ИГ в провинции Аль-Анбар, вследствие чего были ликвидированы порядка 30 боевиков, а также завод по производству взрывчатых веществ ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.