Путин отправил в ХМАО ревизоров из-за скандала на прямой линии

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Москва, 25 июня. Контрольное управление президента России проведет проверку в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) в связи с жалобами, поступившими в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина. Результаты мероприятий будут оглашены 1 октября.

Поводом для проверки послужил вопрос от школьника Даниила Прилепы из Нефтеюганска. В своем вопросе ученик затронул вопросы коррупции и проблемы в реализации права на льготное приобретение жилья.

Ранее стало известно о рекордно высоком интересе россиян к прямой линии Владимира Путина.