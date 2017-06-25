Порошенко: США хотят активнее участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе

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Киев, 25 июня. Американская сторона планирует активнее участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы стоим за сохранение «нормандского формата» и минских договоренностей и будем только приветствовать — и получили заверение в этом — в части повышения роли США в этом процессе», — отметил украинский политик.

Как ранее сообщало издание Газета.Ru, президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на положительное решение вопроса о предоставлении американского оборонительного оружия Киеву.