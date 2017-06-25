Стали известны полуфинальные пары Кубка конфедераций в России

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Санкт-Петербург, 25 июня. Определились пары полуфинальной стадии Кубка конфедераций, который проходит в России.

Победитель группы А, сборная Португалии, сыграет против команды Чили, финишировавшей второй в группе В. Чемпионы Европы сыграют с чилийцами в Казани 28 июня.

Вторую полуфинальную пару составили сборные Германии (победитель группы В) и Мексики (второе место в группе А). Этот поединок запланирован на 29 июня в Сочи.

Ранее сообщалось о поражении сборной России в заключительном матче группового этапа против мексиканцев. Подопечные Станислава Черчесова финишировали на третьем месте в своей группе.