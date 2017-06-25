В Избранное

Вашингтон, 25 июня. Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй считает, что представители Демократической партии одержимы идеей вмешательства России в ход президентских выборов в США.

Конуэй отметила, что несмотря на «бесконечные заявления», демократы так и не представили доказательств вмешательства России в избирательный процесс.

По ее мнению, если администрация Обамы действительно располагала информацией о вмешательстве России, она должна была поставить об этом в известность Трампа. Но этого не произошло, так как в лагере демократов ожидали победы Хиллари Клинтон.

Ранее конгрессмены предложили Трампу выйти из договора РСМД.