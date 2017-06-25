Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Ингушетии

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Магас, 25 июня. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии в Ингушетии. Об этом рассказали официальные представители республиканского управления МВД России.

Инцидент произошел на 576-м километре федеральной автодороги «Кавказ». Согласно предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с Nissan Almera. В результате ДТП пострадали трое взрослых и трехлетний ребенок.

Напомним, ранее стало известно о том, что пять человек пострадали в крупной аварии в Саратовской области.