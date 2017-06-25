В МИД РФ рассказали об ожиданиях от переговоров в Астане по Сирии

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Москва, 25 июня. Российская сторона рассчитывает, что на грядущих межсирийских переговорах в Астане будет принят пакет документов, посвященный зонам деэскалации на территории Сирии. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов.

Как отметил дипломат, составы делегаций пока не были определены.

«Насчет Ирана и Турции понятно, насчет правительственной делегации тоже понятно, а кто войдет в состав делегации вооруженной оппозиции — будет уточняться», — цитирует его слова ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что очередной раунд межсирийских переговоров в столице Казахстана пройдет 4–5 июля 2017 года.