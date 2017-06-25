Порошенко уловил дружбу и партнерство в рукопожатии Трампа

21:14  25 Июня 2017
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Порошенко уловил дружбу и партнерство в рукопожатии Трампа

Киев, 25 июня. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его рукопожатие во время короткой встречи с Дональдом Трампом было дружественным и партнерским.

Украинский лидер извлек для себя немало приятной и полезной информации из традиционного приветственного жеста. Он признался, что почувствовал дружбу, партнерство и комфортную атмосферу.

Также по словам Порошенко, Дональд Трамп интересовался, чем он может помочь Украине.

Ранее Петр Порошенко анонсировал визит Рекса Тиллерсона в Киев.

Автор: Сергей Свазовский
#петрпорошенко
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