Двое военнослужащих пострадали при взрыве в Турции

В Избранное

Анкара, 25 июня. Полиция Турции устанавливает обстоятельства взрыва в провинции Трабзон. Об этом в воскресенье сообщили турецкие СМИ.

Согласно предварительной информации, взрыв прогремел рядом с военным патрулем. В результате инцидента пострадали двое военнослужащих. Непосредственно взрывное устройство находилось в пластиковой бутылке.

Напомним, ранее стало известно о том, что шесть детей погибли при взрыве на северо-западе Пакистана. Как отметили правоохранители, бомба была замаскирована под игрушку.