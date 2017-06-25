Ребенок погиб на территории недостроенного дома в Калужской области

В Избранное

Калуга, 25 июня. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели ребенка в Калужской области. Об этом сообщили в воскресенье представители областного управления Следственного комитета Российской Федерации.

Инцидент произошел еще 24 июня. Согласно предварительным данным, два мальчика пробрались на территорию недостроенного здания. На одного из них обрушилось перекрытие между этажами.

Напомним, ранее стало известно о том, что дорожно-транспортное происшествие в Коми унесло жизни женщины и ребенка.