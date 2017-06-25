Поломанный хребет ИГИЛ: потеряв Акербат, террористы будут уничтожены

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Российские ВКС после ликвидации ряда важных объектов вблизи города Акербат ракетами «Калибр», не дав террористам отдышаться, продолжают наносить авиаудары по укреплениям и военным штабам радикалов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в районе их плацдарма на востоке провинции Хама. Акербат имеет важное стратегическое значение. «ИГИЛ»* (запрещено в РФ) используют его как для снабжения и коммуникации, так и для совершения набегов на опорные пункты проасадовских войск в районе Пальмиры.

Политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что целями российских «Калибров» и бомбардировщиков в районе Акербата являлись объекты инфраструктуры «ИГИЛ» (запрещено в РФ):

«Российские самолеты сейчас разрушают ту инфраструктуру, которая может позволить накопить силу для дальнейшего продвижения, то есть фактически они обескровливают ту группировку, которая собралась в районе Акербата. И хотя, наверное, нельзя говорить о том, что российская сторона полностью взяла на себя инициативу, показывая, что делать проправительственным силам, но тем не менее, последние действия российских вооруженных сил показывает что оценка угрозы экспертов была абсолютно верной».

Наш собеседник напомнил, что очень важно было не упустить ключевой момент и не дать террористам перейти от перемещений сил и перестрелок к наступлениям и согласованным военным операциям.

«Мы видим, что вопрос решается кардинально и сейчас продолжается зачистка остатков, что вероятно позволяет говорить о переломе ситуации. Теперь остатки будут локализованы и с ними пойдет уже более предметная работа, но позвоночник, скорее всего, той самой наступательной операции боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) уже переломлен».

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что сейчас «Исламское государство» (запрещено в РФ) очень четко осознает возможность серьезного удара по их позициям в Акербате, который они по сути сами на себя и вызвали:

«Ситуация сложилась таким образом, что у террористов оставался всего один плацдарм, откуда они могут контратаковать, — это Акербат, который и попытались максимально использовать. Соответственно это вызвало ответные действия сирийской армии и ее союзников».

Эксперт видит прошлые неудачи сирийской армии при наступлении на форпост террористов «ИГ»* (запрещено в РФ) в том, что операция не была подготовлена как решительный удар:

«Было несколько не слишком хорошо подготовленных наступлений с очень медленным темпом продвижения, поэтому они и не удались».

По мнению эксперта, Акербат — это то место, где террористы могут понести очень серьезное поражение, которое по принципу домино начнет рушить весь их оставшийся фронт:

«Кроме как в Акербате, наносить мощный удар по «Исламскому государству» больше негде. Сломить уже не наступательный, а контрнаступательный порыв «ИГ» места лучше нет».

Эксперт отмечает безусловную необходимость пресечь здесь любые попытки наступлений или контрнаступлений боевиков, которые они пытаются делать до сих пор:

«Если им здесь будет переломлен хребет, это не значит, что их сразу удастся разбить, но дальше они будут только отступать и огрызаться. Разгром под Акербатом приведет к тому, что ИГ не на что уже будет опираться по большому счету».

Эксперт особенно выделил в деле взятия плацдарма помощь российских военных, причем, не только ВКС и ВМФ, но и российских советников, которые очень часто действуют в качестве локомотива для САА:

«Они объясняют сирийским командирам, что если вот сейчас, условно говоря, вы не сделаете того-то и того-то, то завтра вы уже будете, например, выбиты с этих высот. Фактически российским советникам это приходится делать каждый день».

Напомним, ВМФ РФ совершила пуск нескольких ракет калибр по объектам боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ). Пуск был совершен с фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», подлодки «Краснодар», которые базируются в Средиземном море. В результате были уничтожены пункты управления, крупные склады вооружений и боеприпасов «Исламского государсвта» (запрещено в РФ). Это шестое использование российскими вооруженными силами ракет «Калибр» в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.