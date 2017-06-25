Порошенко: Тиллерсон приедет в Киев в июле

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Киев, 25 июня. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон планирует приехать на Украину в июле 2017 года. Об этом журналистам в воскресенье заявил украинский президент Петр Порошенко.

«Мы ожидаем уже в июле визит госсекретаря США Тиллерсона в Киев, где тоже будут продолжены наши наработки в Вашингтоне», — отметил глава государства.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко проинформировал о том, что в ближайшие несколько месяцев в Киев может приехать глава Пентагона Джеймс Мэттис.