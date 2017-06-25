Сборная Чили сыграет с Португалией в полуфинале Кубка конфедераций
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Москва, 25 июня. Сборные Чили и Австралии сыграли вничью со счетом 1:1 в матче заключительного тура Кубка конфедераций. На прошедшем мероприятии присутствовало более 33 тысяч человек.
В составе австралийцев выделился Джеймс Троизи, который забил гол на 42-минуте. У чилийцев забил Мартин Родригес.
Таким образом, в полуфинале сборная Чили сыграет со сборной Португалии, а сборная Германии — с Мексикой.
Матч Португалия — Чили пройдет 28 июня в Казани, немцы против мексиканцев сыграют в Сочи, 29 июня. Обе игры начнутся в 21.00 по московскому времени.