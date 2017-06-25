Порошенко анонсировал визит главы Пентагона на Украину

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Киев, 25 июня. Украинская сторона рассчитывает на поставки американского оборонительного оружия. Об этом в воскресенье заявил президент Украины Петр Порошенко.

По словам политика, министр обороны США Джеймс Мэттис планирует приехать в Киев в ближайшие два-три месяца.

«Позицию по поставкам оборонительного оружия попытаются определить в пределах текущего бюджетного года. Вы знаете, что он продлится до октября», — отметил Порошенко.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.