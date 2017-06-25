Пять человек пострадали в масштабном ДТП в Саратовской области

В Избранное

Саратов, 25 июня. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП в Саратовской области. Об этом журналистам в воскресенье сообщили представители регионального управления ГИБДД.

Согласно предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2110 задел при обгоне LADA Kalina.

«ВАЗ вылетел на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с ВАЗ-2112, в который сзади затем врезался автомобиль Chery», — пояснил источник ТАСС.

В результате инцидента пострадали пять человек.

Напомним, ранее стало известно о том, что три человека пострадали в ДТП в Челябинской области.