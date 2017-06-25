Полиция Стамбула разогнала гей-парад резиновыми пулями

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Стамбул, 25 июня. Полиция Турции обстреляла участников несанкционированного гей-парада резиновыми пулями.

В воскресенье представители секс-меньшинств вышли на улицу турецкого Стамбула с лозунгами: «Мы не боимся», «Мы здесь», «Мы не изменимся». Точное число акции уточняется.

#BREAKING Turkey police fire rubber bullets to break up Istanbul Gay Pride march: AFP — AFP news agency (@AFP) June 25, 2017

В какой-то момент между участниками гей-парада и противниками ЛГБТ началась потасовка. В результате были задержаны 10 человек.