Полиция Стамбула разогнала гей-парад резиновыми пулями

20:09  25 Июня 2017
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Полиция Стамбула разогнала гей-парад резиновыми пулями

Стамбул, 25 июня. Полиция Турции обстреляла участников несанкционированного гей-парада резиновыми пулями.

В воскресенье представители секс-меньшинств вышли на улицу турецкого Стамбула с лозунгами: «Мы не боимся», «Мы здесь», «Мы не изменимся». Точное число акции уточняется.

В какой-то момент между участниками гей-парада и противниками ЛГБТ началась потасовка. В результате были задержаны 10 человек.

Автор: Дима Оленин
#турция #гей-парад
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