Израиль обстрелял позиции армии Сирии

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Иерусалим, 25 июня. Израильская сторона атаковала позиции правительственных войск Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщили официальные представители армии Израиля.

«В ответ на несколько снарядов, выпущенных ранее в направлении Израиля из Сирии во второй раз на этой неделе, армия атаковала две артиллерийские позиции и грузовик с боеприпасами», — отметили израильские военные.

Напомним, ранее стало известно о том, что несколько снарядов, которые были выпущены с территории Сирии, упали в районе Голанских высот.