Израиль обстрелял позиции армии Сирии

19:51  25 Июня 2017
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Израиль обстрелял позиции армии Сирии

Иерусалим, 25 июня. Израильская сторона атаковала позиции правительственных войск Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщили официальные представители армии Израиля.

«В ответ на несколько снарядов, выпущенных ранее в направлении Израиля из Сирии во второй раз на этой неделе, армия атаковала две артиллерийские позиции и грузовик с боеприпасами», — отметили израильские военные.

Напомним, ранее стало известно о том, что несколько снарядов, которые были выпущены с территории Сирии, упали в районе Голанских высот.

Автор: Алексей Громов
#сирия #израиль
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