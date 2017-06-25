Гибридная версия нового поколения Ford Escape вышла на тесты

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Нью-Йорк, 25 июня. Американская автомобильная компания Ford начала тесты гибридной версии кроссовера Escape. В конце следующего года автомобиль будет представлен на одном из международных автосалонов.

Технические характеристики модели не сообщаются. Известно, что начинка Escape может иметь сходства с моделью C-Max Energy.

Сейчас компания Ford активно занимается электрификацией своих автомобилей. Новый Escape в гибридной версии выйдет на мировой рынок в 2020 году. Впоследствии компания планирует выпустить аналогичные версии моделей Focus, Explorer, Transit.

Гибридная версия Escape будет продаваться на рынках Северной Америки и Европы. В России эта модель известна под названием Kuga.