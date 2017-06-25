Украинские пограничники не пустили в страну 1,5 тысячи человек из РФ

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Киев, 25 июня. За последние пять месяцев украинские пограничники отказали во въезде с территории России на Украину 1,5 тысячи человек. Такими данными поделились официальные представители Госпогранслужбы Украины.

«Отказано в пересечении украинско-российской границы во время въезда на Украину 1471 человеку, во время выезда с Украины — 920 лицам», — отметили в украинском ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинские пограничники не пустили на территорию Украины российского боксера Георгия Кушиташвили.