Более пяти тысяч жителей Львова пришли на «мусорное» вече

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Киев, 25 июня. Более пяти тысяч жителей Львова пришли на общественное вече, которое было посвящено обсуждению проблемы с уборкой мусора в городе. Об этом сообщили официальные представители партии «Самопомощь».

Перед горожанами выступил мэр Львова и лидер партии Андрей Садовой.

«Следующий шаг – это обращение всех патриархов: христиан, иудеев, протестантов. Все обратились к президенту и премьеру для того, чтобы снять эту блокаду», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что жители Львова начали замечать на улицах города крыс. Проблемы с мусором связаны с закрытием свалки.