Ученые выбрали лучший продукт для здоровья и долголетия

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Нью-Йорк, 25 июня. Американские ученые считают, что постоянное употребление фасоли может существенно увеличить продолжительность жизни человека. Оказалось, что фасоль блокирует развитие диабета и ожирения.

По словам диетологов, каждому человеку необходимо съедать хотя бы 100 грамм бобовых в день, чтобы оставаться здоровым и полным сил.

Фасоль является прекрасным средством для тех, кто хочет жить долго и счастливо. В зеленых и зрелых плодах фасоли содержится большое количество белков растительного происхождения, которые прекрасно усваиваются организмом и превосходят по питательной ценности некоторые сорта рыбы и мяса.

Как рассказали диетологи, в составе фасоли есть крахмал, каротин, углеводы, аминокислоты, почти все группы витаминов и минералов.

Бобовые помогают человеку не только в борьбе с диабетом и ожирением, они также защищают организм от ревматизма, кишечных расстройств, дерматитов, бронхитов.