Украинский рабочий погиб на территории цеха в Ленинградской области

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Санкт-Петербург, 25 июня. Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области выясняют обстоятельства гибели гражданина Украины в Тосно. Об этом журналистам сообщили представители регионального управления СК Российской Федерации.

Инцидент произошел на территории цеха компании «Ленстроймонтаж», который расположен на Промышленной улице. Как передает издание «Оперативное прикрытие», мужчина получил смертельную травму во время работы на линейно-транспортном станке.

Напомним, ранее стало известно о гибели пяти рабочих в московском коллекторе.