Повышенный уровень сероводорода зафиксировали в ряде районов Москвы

В Избранное

Москва, 25 июня. На востоке и юго-востоке российской столицы зафиксировали превышение содержания сероводорода в воздухе, сообщается на сайте «Мосэкономониторинга».

Как стало известно, в районе Кожухово в час ночи предельно допустимый уровень сероводорода был превышен в 2,91 раза. Уже через пять часов показатель опустился до 0,66. Уровень вредного вещества также был превышен в районе Капотни, Люблино, Жулебино.

В шесть утра воскресенья, 25 июня, значимых превышений в столице зафиксировано не было.