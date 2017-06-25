Себя не похвалишь — никто не похвалит: Мутко оценил организацию Кубка конфедераций

18:33  25 Июня 2017
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Себя не похвалишь — никто не похвалит: Мутко оценил организацию Кубка конфедераций

Москва, 25 июня. Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил, что у официальных лиц не возникает никаких вопросов по организации Кубка конфедераций — 2017. 

По словам вице-премьера России, по организационным моментам не было никаких вопросов. Мутко заявил, что Россия проводит и планирует проводить турниры любого уровня на высочайшем уровне.

«Пока вопросов каких-то нет ни у команд, ни у болельщиков, ни у официальных лиц. Себя не похвалишь  — никто не похвалит, но уровень организации Кубка конфедераций очень высокий. Всем спасибо, но расслабляться нельзя, у нас еще впереди матчи и потом подведем итоги»,  — передает слова Мутко «Р-Спорт»

Ранее глава РФС рассказал о слезах футболистов сборной России после неудачного матча с Мексикой. 

Автор: Дана Балан
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