Ученые выяснили, что растения умеют думать

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Лондон, 25 июня. Британские ученые считают, что клетки в эмбрионе растений позволяют им принимать решения. Одни клетки сдерживают развитие семени, другие — активизируют его ускоренный рост.

По словам ученых, своеобразный «мозг» растений позволяет им решать, когда и с какой скоростью нужно произрастать. В ходе исследования представителей флоры ученые обнаружили группу клеток, которая функционирует подобно мозговой структуре. Корни способны к «коммуникации» благодаря специальным гормонам, выявленным совсем недавно.

Эксперименты доказали, что семена растений обладают микрогруппой клеток, влияющих на темп роста эмбриона. С помощью «мозга» растение может менять свое поведение, предсказывая погодные условия. Именно «мозг» контролирует процесс развития растения, поскольку преждевременное произрастание семени может привести к гибели.

Специалисты также выделили способность растений перенимать негативный опыт.