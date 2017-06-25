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Сирия, 25 июня. Террористы ИГ* сожгли боевика-подростка за отказ убивать семью в Ираке. Израиль обвинил САА в проведении обстрела в районе Голанских высот. Бойцы NDF****** уничтожили три отряда ИГИЛ* к востоку от поля Арак, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии наносят удары по военным объектам радикалов ИГ близ города Ас-Сухна на востоке провинции Хомс.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: заняли вышки связи SyriaTel в южной части провинции Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): захватила несколько единиц военной техники и транспортные средства террористов ИГ на юго-западе провинции Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло два военных пикапа и три отряда террористов к востоку от газового поля Арак в восточной части Хомса; подверглось воздушной атаке со стороны ВВС Сирии в Дейр эз-Зоре; сожгло боевика-подростка за отказ убивать свою семью в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

Курды: ведут бои с ИГ в квартале Аль-Кадисия в городе Ракка; открыли огонь по укрепрайонам боевиков ИГ близ населенного пункта Хамрат Насера к востоку от Ракки.

Провинция Дамаск

Боевики запустили несколько ракет в направлении укрепленных пунктов проправительственных сил из района Джобар в Восточной Гуте Дамаска, передает военный источник в социальной сети Twitter (ahmadalissa). О нанесенном союзным сирийской армии войскам ущербе не сообщалось. Столкновения в квартале продолжаются. Проасадовские войска неделю назад развернули крупномасштабное наступление на северо-востоке Дамаска. Джобар имеет важное стратегическое значение, поскольку через него пролегает шоссе между городами Дамаск и Хомс.

Провинция Алеппо

Проасадовские отряды шиитского ополчения освободили вышки связи SyriaTel, расположенные вдоль трассы Итрия — Ракка, в южной части провинции Алеппо. Террористы «Исламского государства»* предприняли попытку контратаки вблизи вышек, однако вернуть территории боевикам не удалось. Об этом сообщает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (AllyOfTruth). Напомним, ранее сообщалось о том, что части сирийской армии, возглавляемые спецотрядом «Тигров», продвинулись в направлении провинции Ракка из города Итрия в Хаме. Союзные войска САА и Национальных сил обороны (NDF) намереваются окружить силы ИГИЛ на юге Алеппо.

Провинция Хомс

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека передает, что проправительственные подразделения продолжают штурм опорных пунктов «Исламского государства» в районе трассы Пальмира — Ас-Сухна на востоке провинции Хомс. ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС наносят авиаудары по укреплениям и военным объектам радикалов, способствуя быстрому продвижению союзников.

Информационный портал, подконтрольный Национальным силам обороны (NDF), сообщает, что войскам шиитского ополчения удалось уничтожить два военных пикапа, оснащенных крупнокалиберными пулеметными установками, а также три отряда террористов ИГИЛ к востоку от газового поля Арак.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийские военные самолеты в ответ на недавнее нападение террористов «Исламского государства» нанесли авиаудары по укрепрайонам боевиков в кварталах Аль-Хамидия, Аль-Синаа, Хувейка, Аль-Арфи и Аль-Рашидия, а также недалеко от населенного пункта Вади Тарда, передает военный источник в Twitter (C_Military1). Никаких сведений о потерях со стороны радикалов пока не поступало. Тем временем стороны продолжают вести взаимные обстрелы на окраинах районов административного центра провинции.

Провинция Даръа

Ранее боевики Сирийской свободной армии (САА), действующие в регионе совместно с антиправительственной коалицией «Тахрир Аш-Шам», сорвали крупное наступление группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа. Появились новые сведения о потерях сторон. Согласно данным информационного агентства Al Masdar News, боевики ИГИЛ потеряли два танка и один военных пикап. Кроме того, было уничтожено не менее 20 радикалов ИГ, в то время как «Тахрир Аш-Шам» потеряла убитыми и ранеными десятерых исламистов. Оппозиционный портал FSA Platform также сообщает, что «свободная армия» захватила цистерны с топливом, две БМП, бульдозер и несколько транспортных средств террористов.

ВВС Сирии тем временем провели бомбардировку на окраине населенного пункта Гараз в восточных предместьях города Даръа. Данные о потерях со стороны Сирийской свободной армии не оглашались.

Провинция Ракка

Разворачиваются бои между террористами «Исламского государства» и курдскими формированиями SDF**** и YPG в квартале Аль-Кадисия в городе Ракка. Об этом сообщает местный источник в Twitter (Raqqa_SL). Обе стороны несут потери в живой силе и военной технике.

К востоку от столицы региона солдаты Сирийской демократической армии (SDF) открыли огонь по укрепленным пунктам боевиков в районе населенного пункта Хамрат Насера. Данные сведения были опубликованы порталом Just Paste It. Информация о потерях радикалов ИГ в данный момент формируется.

Провинция Кунейтра

Представитель израильских сил обороны (IDF) заявил в Twitter (IDFSpokesperson), что с территории Сирии было выпущено несколько снарядов по Голанским высотам. Официальные правительственные источники данную информацию пока не подтверждали.

Накануне Израиль воспользовался тем же оправданием, чтобы нанести воздушный удар по позициям Сирийской арабской армии (SAA) вблизи ключевого города Аль-Баас, расположенного в северной части провинции Кунейтра.

Напомним, в результате бомбардировки, проведенной израильским истребителем, был уничтожен танк и ЗСУ правительственных войск. Кроме того, погибли двое солдат САА.

Ирак

Местный источник информационного портала Iraqi News в провинции Салах Эд-Дин передает, что террористы «Исламского государства» сожгли боевика-подростка за то, что он отказался убивать свою семью. Инцидент произошел в районе населенного пункта Мутабайдж, к востоку от административного центра региона. Террористическая группировка набирает в свои ряды детей и подростков для того чтобы использовать их в качестве смертников.

* Организация запрещена на территории РФ.