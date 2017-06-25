Тиллерсон: Катар изучает требования арабских стран

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Вашингтон, 25 июня. Власти Катара начали изучать требования, которые им предъявили Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон.

«Хотя некоторые элементы Катару будет очень сложно выполнить, есть значительные области, которые предоставляют основу для продолжения диалога, который приведет к разрешению ситуации», — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Российской Федерации призвало урегулировать конфликт вокруг Катара дипломатическим путем.