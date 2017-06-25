Вице-спикер Рады назвала «взрывоопасной» экологическую ситуацию в Донбассе

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Киев, 25 июня. Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала «взрывоопасной» экологическую ситуацию в Донбассе. По ее словам под угрозой техногенной катастрофы оказался расположенный на подконтрольной Киеву территории город Торецк, где произошло затопление двух неработающих шахт.

Наблагоприятные прогнозы по загрязнению грунтовых вод и рек она опубликовала на своей странице в Facebook в воскресенье. Кроме того, она сообщила о критической ситуации на Донецкой фильтровальной станции.

Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ посчитала, что с начала года станция была обстреляна девять раз. При этом обстрелы ДФС со стороны киевских силовиков не прекращаются. Последний раз она оказалась под огнем ВСУ 7 июня.

