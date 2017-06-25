Audi RS5 Coupe проходит тесты на французских дорогах

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Париж, 25 июня. Официальная презентация нового спортивного купе от немецкого концерна Audi назначена на начало будущего года — сегодня новинку Audi RS5 Coupe испытывают на французских трассах.

Испытательная поездка составила почти два километра. Тест проходил на грунтовых и проселочных дорогах.

По словам представителей концерна, новинка Audi RS5 Coupe удачно прошла испытания и превзошла все ожидания создателей. Благодаря разным примочкам и техническим параметрам авто способно вписываться в виражи, не сбавляя скорость.

Купе оборудовано 4,5-литровым бензиновым мотором мощностью до 450 лошадиных сил. Авто может разогнаться до 280 километров в час.

Автомобильные специалисты думают, что данная модель может составить конкуренцию для авто таких брендов, как BMW, Cadillac и Mercsdes-Benz.