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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей воскресенья, 25 июня.

САА продвигается к Дейр эз-Зору по 4 направлениям, «Армия Мохаммеда» убила 80 солдат САА в провинции Аль-Кунейтра. Сирия новости 25 июня 07.00: САА окружает Дейр эз-Зор с 4 сторон, «Армия Мохаммеда» убила 80 солдат САА в Аль-Кунейтре.

Ученые в очередной раз предсказали гибель Земли. На этот раз это произойдет в октябре, когда в пространство Солнечной системы войдет таинственная планета Нибиру. В октябре таинственная планета Нибиру может уничтожить жизнь на Земле.

Автомобильные специалисты составили список самых востребованных кроссоверов на российском рынке по итогам первых шести месяцев текущего года. Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в России в 2017 году.

ВСУ не хотят воевать с народными республиками. «Правый сектор»* (организация запрещена в РФ) устраивает провокации. Польские наемники прибыли в Станицу Луганская. Новороссия сегодня: Луганск и Донецк противостоят наемникам, ВСУ не хотят воевать с ДНР и ЛНР.

Исламистское формирование «Армия Мухаммеда» заявила о 80 уничтоженных ею солдатах сирийских правительственных войск в районе Баас города Кунейтра одноименной провинции Сирии. Сирия: террористы заявили о 80 убитых солдатах САА в Кунейтре.

Ударные вертолеты российских ВКС нанесли удары по силам ИГИЛ*, преграждающим путь сирийским войскам к Дейр эз-Зору. ВКС РФ нанесли удары по силам ИГ* на дороге к Дейр эз-Зору.

Сотрудники полиции при поддержке волонтеров поисково-спасательных организаций разыскивают 25-летнюю жительницу города Перми Ольгу Трегубову. В Перми разыскивают загадочно пропавшую 25-летнюю Ольгу Трегубову.

Смертники ИГ атаковали военные штабы курдов в Ракке. Боевики ССА отразили нападение ИГ на юго-западе Даръа. Силы NDF вернули пожарный участок и здание банка в городе Аль-Баас на севере Кунейтры. Сирия новости 25 июня 12.30: атака смертников в Ракке, ССА отбила нападение ИГ в провинции Даръа.

Новый вид бензинового топлива под названием «Экто-100» появился на автозаправочных станциях «Лукойл» в Астрахани. Как выяснилось, данная марка пришла на смену Аи-98. Новый тип бензина появился на заправках Астрахани.

Израильские истребители нанесли авиаудары по позициям САА в провинции Кунейтра. ВКС РФ интенсифицировали удары в районе города Акербат на востоке Хамы. Боевики ССА устроили взрыв в центре Алеппо. Сирия итоги за сутки на 25 июня 06.00: САА подверглась нападению ВВС Израиля, ССА устроила взрыв в Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.