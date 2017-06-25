Эрдоган назвал серьезной ошибкой планы США вооружать курдов в Сирии

В Избранное

Анкара, 25 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «серьезной ошибкой» планы США поставлять оружие сирийским курдам для борьбы с ИГ*.

«Нас остановили с созданием буферной зоны при помощи операции «Щит Евфрата» на границе с Сирией. К сожалению, страны, которых мы называли союзниками и друзьями, не видят никаких преград для сотрудничества с террористическими организациями», — заявил турецкий лидер.

По его мнению, поставляя оружие курдам Вашингтон думает «одурачить Турцию», но на самом деле, как подчеркнул он, администрация Трампа совершают серьезную ошибку.

Напомним, террористическая группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.



* Организация запрещена на территории РФ.