Ирак: боевики ИГИЛ контролируют менее 1% исторической части Мосула

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Багдад, 25 июня. Боевики так называемого «Исламского государства»* контролируют менее 1% исторической части города Мосул. Об этом журналистам заявил представитель оперативного командования армии Ирака Яхъя Расул.

По словам бригадного генерала, наступление на террористов ведется сразу по трем направлениям.

«Главной задачей для нас является эвакуация мирных жителей, которых боевики используют в качестве живого щита», — пояснил он в интервью телеканалу Al-Sumaria.

Напомним, ранее стало известно о том, что боевики «Исламского государства» (запрещено в России) взорвали мечеть Ан-Нури в Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.