Сирия под ударом: как террористы ИГ уходят в тыл сирийской армии через трассу Хомс-Пальмира

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Сирийские правительственные силы безуспешно пытаются зачистить от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» район города Акербат в провинции Хама. Тем временем, террористы ИГ* готовят к исполнению свой план наступления на правительственные силы – и для этих целей переходят трассу Хомс-Пальмира и заходят в тыл сирийской армии.

Как террористы «Исламского государства»* прорываются через трассу Хомс-Пальмира, угрожая коммуникациям правительственным силам САР – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Караваны джихада

О том, что боевики свободно переходят линию фронта в районе трассы Хомс-Пальмира и уходят в сирийскую пустыню, сообщил ФАН военный источник в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). По его информации, отряды террористов имеют возможность беспрепятственно проходить сквозь трассу Хомс-Пальмира на юг Сирии со стороны населенных пунктов Акербат и Хувейсис.

В последнее время различные источники сообщали о том, что террористы ИГ перебрасывали свои силы из осажденной американцами и курдами Ракки в центральную Сирию. Главным пунктом передислокации стало село Акербат в восточной части провинции Хама. Контингент ИГ в этой местности на сегодняшний день превышает 3 тысячи отборных головорезов. Эта концентрация позволяет террористам совершать набеги на экономически и стратегически важные районы – в частности, на газовые поля Пальмиры, а также в районе «дороги жизни» Саламия – Алеппо.

Однако террористы ИГ не останавливаются на одних только набегах: отряды ИГИЛ* свободно проходят сквозь линию обороны правительственных сил в районе трассы Хомс-Пальмира, готовя скрытые плацдармы для атаки. Судя по данным источников, можно предположить, что командование ИГИЛ готовит к исполнению план по рассечению Сирии надвое – через захват газовых полей, выход к анклаву боевиков в Эр-Растане и прорыв к границе с Ливаном.

Несмотря на то, что сирийская армия контролирует участок трассы Хомс-Пальмира в районе к западу от города Тияс, присутствие САА нисколько не мешает террористам проходить трассу в обе стороны. Более того, источник отмечает, что части сирийской армии в этом районе боятся плотного контакта с ИГИЛ и позволяют им перебираться сквозь трассу.

Куда идут ИГИЛовцы

Куда же направляются отряды ИГ из Акербата через трассу Хомс-Пальмира? Как отмечает источник, боевики проходят трассу и выходят в район шоссе Дамаск-Пальмира и города Хнейфис (Хунейфас) к югу от Пальмиры. Там боевики добираются до гор Восточного Каламуна, где и собирают силы воедино.

Парадокс ситуации заключается в том, что данный район считается освобожденным от террористов «Исламского государства». В мае 2017 года Сирийская арабская армия (САА) совместно с союзными проиранскими силами освободила Хнейфис и окружающие его фосфатные месторождения. В ходе стремительного продвижения проправительственные силы вышли на соединение с союзниками на шоссе Дамаск-Багдад и продолжили марш к сирийско-иракской границе.

Таким образом, под контролем сирийской армии в этом районе точно находятся ключевые точки и коммуникации. Однако в ходе быстрого продвижения и занятия стратегически важных объектов, проправительственные сил не провели должным образом зачистку местности, особенно в горах. Это позволило боевикам ИГ залечь на дно и перегруппироваться, чтобы в подходящий момент перерезать сирийской армии жизненно важные коммуникации.

Эксперт: Два блокпоста трассу не удержат

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко, террористы ИГИЛ действительно переходят трассу, пользуясь слабостью сирийской армии на этих рубежах.

«Боевики ИГИЛ, которые в настоящее время уходят из осажденной Ракки и концентрируются в районе Акербата, действительно могут проходить сквозь эту трассу. Дело в том, что сама дорога – это узкий клочок земли, который охраняется от силы двумя блокпостами. И конечно, говорить о том, что этих двух блокпостов достаточно для обеспечения охраны, нельзя».

Как отмечает эксперт, наиболее удобным для прохода кордона на трассе считается ночное время суток: в эти моменты террористы ИГ могут перейти сами, а также перетащить оружие и боеприпасы.

«Главным образом, боевики переходят трассу в ночное время. В условиях низкой видимости они просто переходят трассу там, где удобно им. И совершенно непонятно, как бороться с подобного рода вылазками – у сирийской армии практически нет влияния на эту территорию».

Александр Сотниченко отмечает, что освобождение проиранскими формированиями района Хнейфиса не привело к полному освобождению территории от ИГ.

«Дорога Хомс-Пальмира – это очень узкий участок, на всем ее протяжении поставить солдат невозможно. И естественно, проиранские силы не могли произвести полную зачистку местности».

Рассуждая о дальнейших планах ИГ, эксперт также предположил, что путь боевиков лежит в «Растанский котел», а дальше – к границе с Ливаном. И поскольку в «котле» находятся силы террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), боевики ИГ могут легко переманить их на свою сторону, тем самым пополнив свои ряды.

«С одной стороны, силы «Тахрир аш-Шам» должны воевать с террористами ИГИЛ, у них между собой есть огромное количество противоречий. Тем не менее, ИГИЛ ведет среди них свою пропаганду. И если боевики ИГ вторгнутся в этот район, то боевики «Тахрир аш-Шам» просто примут стороны сильнейшего: соединив силы, они продолжат план по рассечению территории САР».

* Организация запрещена на территории РФ.