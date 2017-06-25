Девочка-подросток сорвалась с аттракциона в парке развлечений в США

17:45  25 Июня 2017
151

Девочка-подросток сорвалась с аттракциона в парке развлечений в США

Нью-Йорк, 25 июня. В луна-парке в США 14-летняя девочка сорвалась с аттракциона и улетела в толпу. Посетители смягчили падение подростка, успев придержать ветви деревьев.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. ЧП произошло в Нью-Йорке. По данным местных СМИ, ребенок пытался изо всех сил зацепиться за сиденье, но ее старания не увенчались успехом. Видео, как она выпадает из кабинки аттракциона, опубликовали в Сети.

Администрация парка закрыла аттракцион  и сообщила, что он будет тщательно осмотрен специалистами.
 

Автор: Ярослава Замысловатова
Комментарии:
Новости партнеров