Франция заподозрила членов семьи президента Конго в отмывании денег

17:57  25 Июня 2017
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Франция заподозрила членов семьи президента Конго в отмывании денег

Париж, 25 июня. Правоохранительные органы Франции инициировали расследование в отношении членов семьи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, которые подозреваются в причастности к отмыванию денег. Об этом в воскресенье сообщили французские СМИ.

Напомним, ранее стало известно о том, что Европарламент лишил лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.

Автор: Алексей Громов
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