Франция заподозрила членов семьи президента Конго в отмывании денег

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Париж, 25 июня. Правоохранительные органы Франции инициировали расследование в отношении членов семьи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, которые подозреваются в причастности к отмыванию денег. Об этом в воскресенье сообщили французские СМИ.

#BREAKING France opens corruption probe into Congo president's family: judicial sources — AFP news agency (@AFP) June 25, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что Европарламент лишил лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.