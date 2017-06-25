Преступная осведомленность: почему Дональд Трамп, невзирая на мнения экспертов, нанес удар по Шайрату

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Из расследования американского журналиста Сеймура Херша стало известно, что президент США совершил ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, зная о том, что проправительственные силы не применяли химическое оружие в Хан-Шейхуне.

Расследование заслуженного журналиста, лауреата многочисленных премий основано на информации, предоставленной многочисленными источниками в правительстве и спецслужбах США. Облако газа, которое Соединенные Штаты приняли за химичекую атаку, — всего лишь результат детонации удобрений и дезинфицирующих средств, которые хранились в подвале здания, где собирались высокопоставленные боевики, являвшиеся целью правительственных войск. Об этом, если верить расследованию, Трампу сообщали эксперты, но тот решил пойти на откровенно преступные действия и без должного расследования, к которому призывала Россия, нанес ракетные удары.

Напомним, в ночь с 6 на 7 апреля ВМС США атаковали сирийскую авиабазу Шайрат 59 крылатыми ракетами «Томагавк». Основанием для этого послужило недоказанное обвинение правительственных войск в применении химического оружия в городе Хан-Шейхун, расположенном в провинции Идлиб.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что не видит в этой ситуации ничего особенного. Он напомнил, что расследование химической атаки до сих пор не проведено, и будет ли оно официально закончено, неизвестно. В любом случае, эксперт считает, что все обвинения, которые выдвигались в адрес сирийского правительства, были беспочвенны, по причине того, что никто не доказал участие войск Башара Асада в этой химической атаке.

По мнению эксперта, атака была совершена не для того, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию в Сирии, а для того, чтобы улучшить внутриполитический расклад для администрации Дональда Трампа:

«Трампу надо было показать внутри Соединенных Штатов, что он готов к активным действиям, готов применять силу, что он не слушается во всех внешнеполитических действиях посторонних советчиков и прежде всего Россию, что он готов выступать против союзников России. Нужно было утихомирить кампанию внутри страны, которая в тот момент разворачивалась. Данная атака была проведена как любая внешне эффективная маленькая победоносная война, направленная скорее на пиар, чем на достижение реальных военных целей».

Наш собеседник обратил внимание на то, что для США совершенно неважно, насколько их действия законны или не законны, действует ли они против международных правил и международных норм:

«Соединенные Штаты никогда на такие мелочи не смотрели, не смотрят и сейчас. В общем, это ни в коем случае не новость о президентских администрациях США. Это не Дональд Трамп придумал. США в такой парадигме живут все последние полвека».

Согласен с этим мнением и доктор исторических наук, кандидат физико-математических наук, академик РАЕН, директор Центра глобальных проблем ИМО МГИМО МИД России Виктор Сергеев, о чем поделился с корреспондентом Федеральным агентством новостей (ФАН):

«Соединенные Штаты не действуют последовательно и логически, а действуют так, как считают нужным, исходя из политической необходимости. Все знают, что сирийское химическое оружие давно уже уничтожено. Следовательно, с помощью химического оружия нанести этот удар правительственные силы Башара Асада не могли. Более того, надо быть абсолютным безумцем для того, чтобы применять химическое оружие, потому что толку от него никакого, а скандал грандиозный».

По мнению эксперта, с самого начала было видно, что ракетный удар Соединенных Штатов был предопределен заранее: