Донбасс: Порошенко просят защитить право жителей ДНР и ЛНР на безвиз с ЕС

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Киев, 25 июня. Ряд правозащитных организаций написали главе Украины Петру Порошенко письмо о неприемлемости дискриминации жителей Донбасса из-за планов Киева организовать для них специальную проверку для получения биометрического паспорта. Это следует из текста заявления, размещенного на сайте Крымской правозащитной группы.

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова производит резко отрицательное влияние на отношение жителей Донецкой и Луганской народных республик, говорится в тексте письма.

Украинские правозащитники требуют от Порошенко провести антидискриминационную экспертизу.

Напомним, в минувший четверг Турчинов заявил о необходимости проводить детальную проверку жителей ДНР и ЛНР, которые хотят оформить биометрический паспорт для поездок в страны Европейского союза.