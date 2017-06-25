СМИ узнали, как Пентагон спускает в трубу триллионы долларов

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Вашингтон, 25 июня. Министерство обороны США продолжает вводить в эксплуатацию недееспособную технику. Последней ошибкой Пентагона за триллион долларов стал истребитель F-35. Еще одним дорогим промахом американским военных стал авианосец Gerald R. Ford, ставший самым дорогим в истории.

По данным The Fiscal Times, перерасход средств на Gerald R. Ford из-за неправильной оценки стоимости составил 2,4 млрд. Издание не исключает, что бюджет будет превышен и при строительстве крупного атомного авианосца John F. Kennedy. Источники газеты при этом напоминают, что управление уже не раз критиковало военных за игнорирование правил безопасности и их слепое стремление поставить на вооружение комплексы боевых средств вне зависимости от их готовности.

Еще одним примером перерасхода средств американских налогоплательщиков стал истребитель F-35. Ранее эксперты Bloomberg и вовсе окрестили его «ошибкой за триллион долларов». Как напоминает The Fiscal Times Пентагон принял эти самолёты на вооружение, несмотря на все имеющиеся дефекты, из-за которых итоговая стоимость его выросла на 38% по сравнению с оценкой 2001 года. Директора отдела контроля за оборонными закупками управления Майкл Салливан заявил изданию, что все эти случаи говорят о том, что военные США не следуют старому правилу «испытай прежде, чем купить».

