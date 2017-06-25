Трясло, как в стиральной машине: пассажиры AirAsia показали видео страшного полета в Куала-Лумпур

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Куала-Лумпур, 25 июня. Самолет авиакомпании AirAsia, выполняющий рейс Перта-Куала-Лумпур, вернулся обратно в аэропорт вылета из-за технических проблем.

По словам пассажиров злосчастного рейса, через 15, часа после взлета воздушное судно в буквальном смысле начало «трясти как в стиральной машине». Через какое-то время люди услышали громкий хлопок.

Когда самолет пошел на посадку большинство пассажиров начали молиться. У многих были слезы на глазах.

Сейчас сотрудники аэропорта устанавливают причины неполадки с двигателем авиалайнера, передает «Газета.Ru».

В Сети появилось видео, которое опубликовала одна из пассажирок рейса Перта-Куала-Лумпур. На кадрах видно, как пассажиров «трясет» из стороны в сторону во время полета.