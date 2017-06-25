Скорая, троллейбус и мусоровоз столкнулись в Петербурге, пострадал врач

17:23  25 Июня 2017
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Скорая, троллейбус и мусоровоз столкнулись в Петербурге, пострадал врач

Санкт-Петербург, 25 июня. Машина скорой помощи, троллейбус и мусоровоз не поделили Индустриальный проспект в Петербурге. В результате ДТП серьезные травмы получил врач скорой.

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях, поделившись фото с места аварии. На снимках можно видеть, что машина скорой помощи получила очень серьезные повреждения. Свидетели утверждают, что травмы получил находившийся в скорой врач. 

В данный момент вся информация о происшествии уточняется. 
 

Автор: Ярослава Замысловатова
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