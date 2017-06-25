Полиция нашла водителя Mercedes, сбежавшего после ДТП со скорой на Урале

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Челябинск, 25 июня. Сотрудники правоохранительных органов нашли в Магнитогорске водителя Mercedes, который скрылся с места ДТП в Челябинской области. Об этом сообщили официальные представители регионального управления МВД Российской Федерации.

«Им оказался 47-летний житель Нагайбакского района. Врачи диагностировали у него перелом правой голени. По предварительным данным, он не был в состоянии опьянения», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о том, что автомобиль Mercedes столкнулся с машиной скорой помощи на трассе Южноуральск — Магнитогорск. В результате аварии пострадали фельдшер и водитель скорой.